Nach ihrem missglückten Comeback in Wimbledon plant Serena Williams einen nächsten Auftritt. Die 40-jährige Amerikanerin steht auf der Meldeliste für das WTA-1000-Turnier in Toronto vom 8. bis 14. August.



Williams war in Wimbledon bei ihrem ersten Einzel-Auftritt nach einjähriger Verletzungspause bereits in der Startrunde an der Französin Harmony Tan gescheitert. Anschliessend hatte sie offen gelassen, ob sie ihre Karriere fortsetzen will. Williams hatte aber zugleich auch Motivation für eine Teilnahme am US Open geäussert, das am 29. August beginnt. (abu/sda)

Bild: keystone