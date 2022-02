𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒂̀ 𝑳𝒂𝒖𝒔𝒂𝒏𝒏𝒆 ! 💙



𝗔𝗹𝗮𝗶𝗻 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗻𝗼𝘃𝗮 est le nouvel entraîneur de la première équipe du FC Lausanne-Sport. #AllezLausanne #BienvenueCoach — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) February 3, 2022

Der 60-jährige Franzoseist der neue Cheftrainer von Lausanne-Sport. Er folgt auf den am Mittwoch entlassenen Serben. Casanova trainierte seit Oktober 2019 keinen Klub mehr. Am Donnerstag leitete er erstmals das Training mit der Waadtländer Mannschaft, die am Samstag um 18 Uhr in Genf das Léman-Derby gegen Servette bestreitet. Casanova war einst Goalie in Le Havre und Toulouse. In seiner Karriere als Trainer arbeitete er nur für zwei Klubs, nämlich für Toulouse (2008 bis 2015 und 2018 bis 2019) und Lens (2016 bis 2017). Er gilt als Trainer, der Wert auf seriöse Arbeit und eine gute Ausbildung der Spieler legt.Casanova erarbeitete sich den Ruf als Experte in der Entwicklung von Talenten. In Toulouse brachte er unter anderenundhervor. Mit schwierigen Situationen von Mannschaften ist Casanova überdies vertraut. In Lausanne sollte ihm diese Erfahrung zu Hilfe kommen, denn die Waadtländer belegen in der Super League den vorletzten Platz mit nur einem Punkt Vorsprung auf Schlusslicht Luzern. Letzten Sonntag verlor Lausanne-Sport daheim gegen St. Gallen, den Drittletzten, 1:5. (pre/sda)