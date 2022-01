In der WM-Qualifikation in Südamerika trennt sich das bereits für Katar qualifizierte Brasilien in Quito von Ecuador in einer turbulenten Partie 1:1.



Zwei Tore, zwei Rote Karten, ein rüder Tritt und zwei zurückgenommene Penaltys, die Partie in der Höhenlage von Quito sorgte für Spektakel. Die ohne Neymar angetretenen Gäste aus Brasilien gingen bereits in der 6. Minute durch Casemiro in Führung und spielten ab der 15. Minute in Überzahl, nachdem der ecuadorianische Keeper den ehemaligen Sion-Stürmer Cunha mit einem üblen Tritt gegen Brust und Hals niedergestreckt hatte.



Rekord-Weltmeister Brasilien konnte den Vorteil aber nicht nutzen, spielte nach der Gelb-Roten Karte gegen Emerson Royal (20.) auch nur noch zu zehnt und kassierte eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich. Zudem wurden dem Gastgeber zwei gepfiffene Penaltys nach Konsultation der Videobilder aberkannt, weshalb Brasiliens Keeper Alisson ungeschoren davonkam. Bei seiner riskanten Faustabwehr in der Nachspielzeit berührte dieser knapp den Ball, bevor er den Gegenspieler traf.



Uruguay beendete die Serie von vier Niederlagen in Folge und kam unter dem neuen Trainer Diego Alonso beim 1:0 in Paraguay zu einem wegweisenden Sieg. Das Tor des Tages in Asuncion schoss Luis Suarez in der 50. Minute. Das wie Brasilien ebenfalls bereits für die WM qualifizierte Argentinien siegte ohne Lionel Messi in Chile 2:1. (zap/sda)