Charles Leclerc gewinnt im Ferrari den Grand Prix von Österreich. Der Monegasse siegt vor dem aus der Pole-Position gestarteten Max Verstappen im Red Bull. Das Podest komplettiert Lewis Hamilton im Mercedes.



Mit seinem dritten Saisonsieg verbesserte sich Leclerc in der WM-Wertung auf Kosten von Sergio Perez, der im Red Bull das Rennen nach einer Kollision in der Startrunde früh aufgeben musste, auf Platz 2. Sein Rückstand auf Weltmeister Verstappen, der Sieger am Samstag im Sprint, beträgt 38 Punkte. Carlos Sainz im anderen Ferrari schied mit einem Motorschaden aus.



Für das Team Alfa Romeo gab es keinen Punktezuwachs. Valtteri Bottas, der das Rennen aus der Boxengasse in Angriff nehmen musste, wurde in der letzten Runde noch von Fernando Alonso überholt und belegte den 11. Platz. Zhou Guanyu im zweiten Hinwiler Auto wurde Vierzehnter. (abu/sda)

Bild: keystone