Yuki Tsunoda wird den Grand Prix von Kanada am Sonntag von ganz zuhinterst in Angriff nehmen müssen. Die Rückversetzung wird fällig, weil im AlphaTauri des Japaners im freien Training in Montreal der vierte Motor in dieser Saison zum Einsatz kam. Erlaubt sind für die 22 Grands Prix jedoch nur deren drei.



Um eine Strafe herum kam vorerst Charles Leclerc, weil nach seinem irreparablen Motorschaden am letzten Sonntag in Baku nicht die gesamte Antriebseinheit ausgewechselt werden musste, sondern nur Teile davon. Die getätigten Wechsel befanden sich laut dem Weltverband FIA innerhalb der vom Reglement genehmigten Limits. Bei einem zusätzlichen Austausch des Turbomotors hätte der WM-Dritte Leclerc zehn Plätze in der Startaufstellung eingebüsst.



Die Bestzeit im ersten Training sicherte sich Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen im Red Bull. Leclerc klassierte sich direkt hinter dessen Teamkollegen Sergio Perez auf Platz 5. Die Fahrer von Alfa Romeo, Valtteri Bottas und Zhou Guanyu, belegten die Ränge 16 und 17. (sda)

Bild: keystone