Mehr als zweieinhalb Jahre nach seiner letzten Partie im Queen's Club in London gab der Argentinier Juan Martin Del Porto beim Turnier in Buenos Aires sein Comeback. Wahrscheinlich war es der letzte Auftritt des 33-Jährigen aus Tandil.



Nach der 1:6, 3:6-Niederlage gegen Federico Delbonis wandte sich Del Potro mit Tränen in den Augen an das Publikum. «Das ist ein Moment, den ich mir nie gewünscht habe», sagte der sichtlich bewegte Argentinier. «Meine Gesundheit hat mich an diesen Punkt geführt.» Er habe ein weiteres Wunder schaffen wollen und alles dafür gegeben. «Ich werde mich für den Rest meines Lebens an diesen Tag erinnern.»



Ob es tatsächlich die letzte Partie Del Potros war, ist noch offen, besitzt er doch für das Turnier in Rio de Janeiro eine Wildcard. Allerdings war es im Duell gegen seinen Landsmann Delbonis offensichtlich, dass Del Potro körperlich noch immer angeschlagen ist. Seit 2019 und dem Bruch der Kniescheibe unterzog er sich mehreren Knieoperationen. Aufgrund anhaltender Probleme mit dem Handgelenk hatte ihm schon viel früher das Karriereende gedroht.



Del Porto war einer der grossen Publikumslieblinge auf der Tour. Seinen grössten Erfolg feierte der 1,98 m grosse, sanfte Riese mit der brachialen Vorhand 2009 am US Open, als er im Halbfinal Rafael Nadal und im Final Roger Federer schlug und seinen einzigen Major-Titel gewann. 2018 stand er in New York noch einmal im Final.



Del Potro feierte 22 Turniersiege, an Olympischen Spielen holte er zwei Medaillen im Einzel. 2016 gewann die ehemalige Nummer 3 der Welt den Davis Cup mit Argentinien. (sda)

Bild: keystone