¡El colombiano Jhon Durán pone el empate para #VamosFire sobre el final! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/aHCXAqR5NH — MLS Español (@MLSes) May 15, 2022

steckt mit denin einer Negativ-Spirale. In der Major League Soccer (MLS) verlor sein Team zuhausegegen denund damit zum vierten Mal in Folge.Nach einem Eigentor in der ersten Hälfte glich Chicago in der 83. Minute aus, als der Kolumbier Jhon Duran einen Corner Shaqiris per Kopf zum 1:1 nützte. Nur zwei Minuten später ging Cincinnati aber erneut - und diesmal entscheidend - in Führung.Die Chicago Fire holten in den letzten sieben Spielen nur zwei Punkte und belegen in der Eastern Conference den. (dab/sda)