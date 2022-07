BMX-Fahrer Cédric Butti gewinnt an den Racing-Europameisterschaften in Dessel in Belgien die Silbermedaille. Der bald 23-jährige Thurgauer, im vergangenen Jahr U23-Europameister, musste sich in dem von mehreren Stürzen geprägten Finale einzig dem Briten Kye Whyte, dem Olympia-Zweiten von Tokio, geschlagen geben.



Gleich zwei Medaillen gab es in der U23-Klasse der Frauen. Die Genferin Thalya Burford, die Leaderin im Weltcup, sicherte sich Silber, die als Titelverteidigerin angetretene Bernerin Nadine Aeberhard Bronze. (dab/sda)

Bild: keystone