Tom Lüthi wird den 316. und vorletzten Grand Prix seiner Karriere nicht in guter Erinnerung behalten. Für den 35-jährigen Berner resultierte beim GP der Algarve in Portimão in der Moto2-Klasse mit fast 40 Sekunden Rückstand der enttäuschende 19. Rang.



Der Sieg ging an Remy Gardner. Der Australier triumphierte zum fünften Mal in dieser Saison. Sein Teamkollege Raul Fernandez, der bis zur Halbzeit das zweitletzte Saisonrennen anführte, wurde mit drei Sekunden Rückstand Zweiter. Im WM-Klassement führt Gardner mit 23 Punkten Vorsprung vor Fernandez (305:282). Beim Saisonfinale in einer Woche in Valencia reicht dem 23-Jährigen aus Down Under selbst bei einem Sieg des Spaniers der 13. Platz zum Titelgewinn. (ram/sda)

Bild: keystone