beschenkt sich an seinem 25. Geburtstag gleich selber. Der Niederländer gewinnt im Sprint des Feldes die 16. Etappe der 69.. Für Jakobsen, der nach einemim letzten Sommer an der Polen-Rundfahrt um die Fortsetzung seiner Karriere gebangt hat, war es bereits der dritte Tagessieg an dieser Vuelta. Der Gewinner der 4. und 8. Etappe setzte sich am Dienstag nach 180 hügeligen Kilometern von Laredo nach Santa Cruz de Bezana vor dem Belgier und dem Italienerdurch. In seinem Palmarès stehen nunmehr fünf Vuelta-Etappensiege.An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Veränderungen. Der Norweger, der eine Woche zuvor als Ausreisser überraschend das rote Leadertrikot erobert hatte, kam mit dem Feld ins Ziel und verteidigte seine Position an der Spitze der Gesamtwertung souverän. Der 26-Jährige vom Team Intermarché-Wanty Gobert liegt unverändert 54 Sekunden vor dem Franzosenund 1:36 Minuten vor dem slowenischen Topfavoriten P. (pre/sda)