Novak Djokovic und Serbien stiessen in Madrid am Mittwoch kurz vor Mitternacht mit einem 2:1-Sieg über Kasachstan in die Halbfinals des Davis Cup vor. Djokovic gewann im Einzel und im Doppel an der Seite von Nikola Cacic die entscheidenden Punkte.



Serbien spielt nun gegen Kroatien um den Finaleinzug. Den anderen Halbfinal bestreitet Deutschland gegen den Sieger der Partie zwischen Russland und Schweden. (ram/sda)

Bild: keystone