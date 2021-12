Niels Hintermann fühlt sich offensichtlich wohl auf der Saslong. Der Zürcher wird im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Val Gardena als bester Schweizer Vierter. Hintermann war schon tags zuvor im ersten Training auf der WM-Strecke von 1970 der bestklassierte Schweizer gewesen. Achter vor Beat Feuz war er geworden. Der Abfahrts-Weltcupsieger der vergangenen vier Winter belegte hinter dem Nidwaldner Yannick Chabloz und dem Freiburger Alexis Monney Platz 20. Zweitbester Fahrer von Swiss-Ski war Lars Rösti . Der mit der Nummer 54 gestartete Berner Oberländer wurde Neunter, gefolgt von Gilles Roulin im 14. Rang. Bestzeit fuhr Aleksander Kilde . Der Norweger führt das Klassement vor dem Österreicher Otmar Striedinger und dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle an, dem Schnellsten im ersten Training. Kilde zeigte ein weiteres Mal, dass ihm die Piste liegt. In der vergangenen Saison hatte er hier sowohl die Abfahrt, zum zweiten Mal nach 2018, als auch den Super-G gewonnen. Gleiches hatte Kilde auch Anfang Dezember in Beaver Creek, Colorado, vollbracht. Mit seinen Siegen im zweiten Super-G und in der Abfahrt deutete er an, dass er von dem im Januar erlittenen Kreuzbandriss keine gravierenden Nachwehen mehr verspürt. (pre/sda)

Das Schweizer Fussball-Nationalteam trifft in der Gruppenphase der Nations League im nächsten Jahr auf Spanien, Portugal und Tschechien . Die ersten vier Partien finden in der ersten Juni-Hälfte statt, die restlichen zwei Ende September, also alle noch vor der WM in Katar. Das Finalturnier der vier Gruppensieger der Liga A geht vom 14. bis 18. Juni 2023 über die Bühne. (jaw)

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam gewinnt das erste Spiel am Heimturnier in Visp. Das Team von Trainer Patrick Fischer bezwingt Lettland 2:1. Die Einheimischen legten vor 1500 Zuschauern früh die Basis zum elften Sieg in Serie gegen die Letten. Der nachnominierte Killian Mottet, mit 14 Treffern der erfolgreichste Schweizer Torschütze der National League, brachte die Gastgeber bereits in der fünften Minute mit einem «Buebetrickli» in Führung. Sechs Minuten später doppelte Tristan Scherwey nach. Das 2:0 zu ersten Pause war verdient. Die Schweizer dominierten die zu Beginn harmlosen Letten trotz zweier Strafen weitgehend. Am Freitag gegen die Slowaken dürfte eine solche Leistung wie gegen die Balten nicht mehr zu einem Sieg reichen – die Osteuropäer bezwangen Lettland am Mittwochabend 6:2. An das letzte Spiel gegen die Slowaken haben die Schweizer keine guten Erinnerungen, verloren sie doch in Krefeld gleich 1:6. (sda/jaw)

Die Schweizer Fussballmeisterinnen von Servette Chênois müssen auch in ihrem sechsten Gruppenspiel der Champions League eine Niederlage hinnehmen. Sie verloren auswärts gegen Juventus Turin 0:4. Im letzten Gruppenspiel waren die Genferinnen darauf aus, doch noch ein Tor in Gruppenphase der Top-Liga zu erzielen. Der Ehrentreffer blieb ihnen verwehrt. (pre/sda)

Marcel Mathier ist im Alter von 85 Jahren in seinem Heim in Siders nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Der Anwalt war von 1993 bis 2001 Präsident des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV). Mit dem Beginn von Mathiers Präsidialzeit begann auch die erfolgreiche Epoche der Nationalmannschaft unter Trainer Roy Hodgson . Mathier war auch der erste Präsident, der grosse Sponsorenverträge abschliessen konnte. So überzeugte er die Credit Suisse, beim SFV als Hauptsponsor einzusteigen. Mathiers Nachfolger wurde 2001 der Berner Jurist Ralph Zloczowe r. (pre/sda)

Felix Monsen hat sich bei seinem schweren Sturz im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in V al Gardena am linken Knie schlimmer verletzt als vorerst angenommen. Der 27-jährige Schwede hat neben dem nach ersten Untersuchungen festgestellten Patellasehnenriss auch einen Kreuzbandriss und einen Meniskusschaden erlitten. Die Operation ist in den nächsten Tagen in Innsbruck geplant. (pre/sda)

Corinne Suter ist bereit für die dritte Weltcup-Abfahrt des Winters. Die Weltmeisterin wurde im letzten Training in Val d'Isère Dritte. Bestzeit fuhr die Österreicherin Mirjam Puchner. Sie war 15 Hundertstel schneller als die Italienerin Sofia Goggia. Suter büsste 29 Hundertstel ein. Zweitbeste Schweizerin im Abschlusstraining war Jasmine Flury. Als Neunte war die Bündnerin eine knappe Sekunde langsamer als Puchner. Lara Gut-Behrami verzichtete auf die Teilnahme. Sie fühlte sich am Morgen nicht wohl. (ram/sda)

Olympia rückt näher – die Hockey-Nati muss sich das gute Gefühl zurückholen

Nach dem zwiespältigen Auftritt am Deutschland Cup wollen sich die Schweizer beim Heim-Turnier in Visp am Donnerstag und Freitag ein gutes Gefühl für die Olympischen Winterspiele in Peking holen.

Am Montagabend kam plötzlich Hektik auf. Norwegen, der Ersatz für Russland, sagte wegen verschärften Corona-Massnahmen im Land seine Teilnahme am Deutschland Cup ab. Es wurden sofort eine Krisensitzung einberufen und verschiedene Strategien entwickelt. Dank der Flexibilität von Lettland und der Slowakei konnte am Dienstag die bestmögliche Lösung präsentiert werden – beide Teams reisten früher an und spielten am Mittwochabend vor leeren Rängen gegeneinander. Die Schweizer treffen wie geplant am Donnerstagabend um 19.45 Uhr auf Lettland und 24 Stunden später auf die Slowakei.