Dasbestreitet die nächste Begegnung in Richtung Rückkehr in die Weltspitze am 4. und 5. März in Biel gegen Libanon in der derzeit bestmöglichen Besetzung.Neben dem erwarteten Triobot Captain Severin Lüthi erstmals den 27-jährigen Zürcherauf. Der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger tritt auf der Tour für die USA an.In Biel, wo nur vor einer beschränkten Anzahl Zuschauer gespielt wird, geht es für die Schweiz darum, sich mit einem Sieg für die Aufstiegsspiele im September zu qualifizieren und dann eventuell im März 2023 um die Teilnahme am Finalturnier zu spielen. (zap/sda)