Das deutsche Trainerduell in der Premier League bleibt ohne Sieger blieben: Ralf Rangnicksund Thomas Tuchelshaben sich in Manchester 1:1 getrennt.bringt die «Blues» in der 60. Minute in Führung,besorgt nur zwei Minuten den Ausgleich für die United.Für beide Klubs war das Unentschieden eigentlich zu wenig: Für Chelsea, weil die Londoner die deutlich bessere Mannschaft waren und nach 90 Minuten mehr als dreimal so viele Abschlüsse wie der Gegner verzeichneten, und für die United, weil die Chancen auf einen der ersten vier Plätze in der Tabelle und die damit verbundene Qualifikation zurnur noch theoretischer Natur sind. (pre)