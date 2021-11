Haris Seferovic erzielte am Freitagabend bei seinem Comeback nach überstandener Verletzungspause gleich einen Treffer. Im Achtelfinal des portugiesischen Cup erzielte der sieben Minuten zuvor eingewechselte Schweizer Internationale in der 82. Minute das 2:1 für Benfica Lissabon. Am Ende zog Benfica mit einem 4:1-Sieg gegen Paços de Ferreira in die Viertelfinals ein.



Seferovic war wegen eines Muskelfaserrisses in der linken Wade zwei Monate ausgefallen. Er hatte deshalb im Oktober und letzte Woche auch dem Schweizer Nationalteam für die entscheidenden Spiele in der WM-Qualifikation gefehlt. (sda)

Bild: keystone