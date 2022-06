Die Olympia-Dritten Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré beenden die Gruppenphase an der Beachvolleyball-WM in Rom mit einer makellosen Bilanz. Die Zürcherin und die Bernerin bezwangen in der Neuauflage des letztjährigen Olympia-Bronzespiels die als Nummer drei gesetzten Lettinnen Anastasija Kravcenoka/Tina Graudina 21:19, 21:13.



Die Europameisterinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner wurden auch in ihrer zweiten Partie in Rom nicht wirklich gefordert. Sie gestanden Atenas Angelica Gutierrez/Maria José Quintero aus Mexiko bloss 20 Punkte (21:12, 21:8) zu und sind schon vor dem abschliessenden Gruppenspiel gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Deutschen Sandra Ittinger/Isabel Schneider für die Sechzehntelfinals qualifiziert.



Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré, Anouks jüngere Schwester, wahrten nach zwei Niederlagen dank einem 19:21, 21:16, 15:12-Sieg gegen die italienischen Wildcard-Profiteurinnen Valentina Cali/Margherita Tega die Chance auf die Sechzehntelfinals. Sollten sie nicht zu den besten vier Gruppendritten gehören, spielen sie in einem Playoff um die letzten vier Plätze in der K.o.-Runde. (ram/sda)

Bild: keystone