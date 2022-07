Rückschlag für Novak Djokovic: Dem Wimbledon-Sieger ist die Teilnahme an den US Open wegen seines Impfstatus definitiv verboten worden. Der Serbe ist weiterhin nicht gegen das Coronavirus geimpft. Anfang des Jahres verpasste er deshalb bereits die Australian Open. Die US Open haben sich dazu entschieden, die gültigen US-Regeln zu achten, hiess es in einer Mitteilung. Ausländer, die in die USA einreisen wollen, müssen vollständig gegen Corona geimpft sein. Djokovic, der wiederholt öffentlich erklärt hat, sich keinen Impfstoff spritzen zu lassen, ist also nicht einmal die Einreise auf das Staatsgebiet der USA erlaubt.



Kurios: Trotz seiner durch die US-Regeln besiegelten Abstinenz wird der 21-fache Grand-Slam-Sieger im Hauptfeld des Turniers von Flushing Meadows gelistet. «Gemäss der Grand-Slam-Regeln werden alle teilnahmeberechtigten Spieler 42 Tage vor dem ersten Montag des Turniers automatisch in das Hauptfeld aufgenommen», erklärten die Veranstalter dieses Vorgehen. Da die US Open als Veranstalter keine Impfpflicht ausruft, sondern Bundesgesetze dies regeln, gilt Djokovic als «teilnahmeberechtigt». (pre)

Bild: keystone