Zehn Monate vor dem Eröffnungsspiel derstartet die FIFA die erste Verkaufsphase für die Tickets. Bis zumkönnen sich Interessenten um Eintrittskarten bewerben. Sollte es mehr Anfragen als Tickets geben, kommt es zu einer Verlosung. Fans sollen dann bis zum 8. März erfahren, ob sie zum Zuge gekommen sind. In der ersten Verkaufsphase können nicht nurvom Eröffnungsspiel bis zum Final bestellt werden, sondern auch Ticket-Pakete, mit denen alle Begegnungen einer Mannschaft ab der Vorrunde verfolgt werden können. Neu wird dank der kurzen Distanzen in Katar auch ein Paket mit vier Spielen für vier aufeinanderfolgende Tage angeboten.Vor der Auslosung der Vorrundengruppen amsoll es – solange der Vorrat reicht – eine zweite Verkaufsphase geben, Einzelheiten will die FIFA später mitteilen. Nach der Auslosung folgen weitere Verkaufsphasen, dann wird es auchgeben. Zudem werden sogenannte bedingte Fan-Tickets angeboten, mit denen Zuschauer einen Sitzplatz für mögliche Begegnungen ihres Teams in der K.o.-Phase einschliesslich des Finals reservieren könnten. In der Verkaufsphase nach der Gruppenauslosung soll es auch möglich sein, Karten fürzu bestellen. Damit genug Zeit für einen Transfer bleibt, können allerdings nicht zwei aufeinanderfolgende Spiele besucht werden.Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP sollen ausländische Fans für die günstigste Karte umgerechnet rundbezahlen und damit rund ein Drittel weniger als zuletzt bei der WM 2018 in Russland. Die FIFA hoffe aufdurch den Verkauf der Eintrittskarten und von Rechten aus dem Gastgewerbe. (pre/sda)