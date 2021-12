Noch acht Spieler können sich Hoffnungen machen, Darts-Weltmeister 2022 zu werden. Titelverteidiger Gerwyn Price ist einer von ihnen. Der Waliser trifft in den Viertelfinals am Neujahrstag auf den Engländer Michael Smith. Halbfinalgegner im Alexandra Palace in London wird der Sieger der Partie zwischen den beiden Engländern James Wade und Mervyn King sein.



In der unteren Tableauhälfte bekommt es der englische Sensationsmann Callan Rydz mit dem Ex-Weltmeister Peter Wright aus Schottland zu tun. Der Sieger dieses Duells bekommt es im Halbfinal entweder mit Luke Humphries aus England oder Gary Anderson, dem zweifachen Weltmeister aus Schottland, zu tun. Es ist das erste Mal seit 2006, dass an einer WM in den Viertelfinals nur noch Briten dabei sind. In der Vergangenheit waren es vor allem Niederländer, die erfolgreich mitmischen konnten. (abu/ram)

Bild: keystone