Gewinnt der EHC Olten den Schweizer Meistertitel in der Swiss League, so darf er in die oberste Spielklasse aufsteigen. Das Aufstiegsgesuch des Solothurner Klubs ist von der National League AG gutgeheissen worden.



Olten führt die Tabelle der Swiss League nach 20 Siegen in bislang 23 Saisonspielen mit sechs Verlustpunkten Vorsprung vor dem ebenfalls aufstiegswilligen Kloten an. Alle andere Klubs liegen 20 und mehr Punkte zurück. Sollten Olten und Kloten – oder ein anderer Klub, dessen Aufstiegsgesuch bewilligt worden ist – im Frühjahr den Playoff-Final erreichen, wird die National League auf 14 Teams aufgestockt. Einen Absteiger in die Swiss League gibt es in dieser Saison nicht. (ram/sda)

Bild: IMAGO / Sergio Brunetti