Das 1:2 in Thun war Aaraus fünfte Niederlage in den letzten sechs Meisterschaftsspielen. Der einstige Leader liegt nun fünf Punkte hinter Winterthur und zwei Punkte hinter dem FC Schaffhausen, dem ein frühes Penalty-Tor des Liga-Topskorers Joaquin Ardaiz zum Sieg in Yverdon reichte.



Vor einem Jahr vereitelten die Aarauer den Thunern den Aufstieg in der vorletzten Runde mit einem Sieg in der Stockhorn-Arena. In der Schlussabrechnung dieser Saison könnte sich zeigen, dass dem FC Aarau genau die Punkte für den Wiederaufstieg fehlen werden, die er am Ostermontag in Thun liegengelassen hat.



Yverdon - Schaffhausen 0:1 (0:1)

SR Thies.

Tor: 20. Ardaiz (Foulpenalty) 0:1.



Thun - Aarau 2:1 (1:0)

3823 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 44. Gerndt 1:0. 64. Schwizer 2:0. 68. Bunjaku 2:1.

Bemerkungen: 41. Pfostenschuss Schwizer (Thun). (abu/sda)

Bild: keystone