Leader Olten gewinnt in der Swiss League 9 von 11 Partien nach jeweils 60 Minuten. Die restlichen zwei Spiele verlieren die Solothurner in Kloten. Zuletzt 1:3 im Schlagerspiel vom Dienstagabend. Die Oltner um Trainer Lars Leuenberger haben nunmehr noch einen Verlustpunkt Reserve auf die Klotener, die ihrerseits erst sechs Punkte abgegeben haben. Am Dienstag brachte Verteidiger Joel Scheidegger Olten im ersten Drittel voran. Die Wende setzte in der 36. Minute ein, als Marc Marchon, der zwei Tore im Powerplay erzielte, zum 1:1 ausglich.



Am Ende der Tabelle lassen sich die beiden Liga-Auffüller Ticino Rockets und EVZ Academy immer mehr distanzieren. Die Zuger Youngsters verloren in Visp 1:5, die Tessiner «Raketen» in La Chaux-de-Fonds 5:8. Zusammen bringen es die zwei Mannschaften auf sechs Punkte. (pre/sda)