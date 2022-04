Die Atlanta Hawks bleiben im Kampf um ein Playoff-Ticket in der NBA auf Kurs. Sie siegen im sogenannten Play-In gegen die Charlotte Hornets 132:103 und spielen am Freitag in Cleveland um den Einzug in die Playoffs.



Die Entscheidung in der State Farm Arena in Atlanta fiel Mitte des dritten Viertels, als die Hawks ihren Vorsprung innerhalb von fünf Minuten von 8 auf 26 Punkte ausbauten. Atlantas Center Clint Capela zeigte eine gute Leistung, dem Genfer gelangen in knapp 30 Minuten Spielzeit 15 Punkte, 17 Rebounds sowie je 3 Assists und Blocks.



Im Duell um den letzten Platz in der Eastern Conference treffen die Hawks am Freitag auswärts auf die Cleveland Cavaliers. Der Sieger trifft in den Playoff-Achtelfinals auf die Miami Heat, das beste Team der Qualifikation im Osten. (zap/sda)