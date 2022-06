Die Colorado Avalanche stehen in der NHL vor dem Einzug in den Stanley-Cup-Final. Das beste Team der Qualifikation in der Western Conference, das in der ersten Runde Roman Josi und die Nashville Predators ausgeschaltet hatte, gewann in der Nacht auf Sonntag nach den beiden Heimsiegen auch die dritte Partie gegen die Edmonton Oilers. Diesmal mit 4:2.



Playoff-Topskorer Connor McDavid brachte die Oilers zwar schon nach 38 Sekunden in Führung. Doch nach zwei Gegentreffern durch Waleri Nitschuschkin (17./25. Minute) und dem 2:2 für Edmonton durch Ryan McLeod (48.) sorgten J.T. Compher (53.) und Mikko Rantanen (60.) für den nächsten Erfolg der Gäste.



Das vierte Spiel der Serie um den Meistertitel im Westen der Liga findet in der Nacht auf Dienstag erneut in Edmonton statt. Erst vier Mannschaften ist es in der NHL gelungen, einen 0:3-Rückstand in einer Serie noch zu drehen. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone