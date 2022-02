Im Vorfeld der im Herbst beginnenden nächsten NHL-Saison sind auch Vorbereitungsspiele in der Schweiz geplant. Wie Commissioner Gary Bettman am Rande des All-Star-Spiels in Las Vegas mitteilte, will die NHL 2022 erstmals seit drei Jahren wieder nach Europa zurückkehren.



Wo und wie viele Partien in der Schweiz geplant sind, ist noch nicht bekannt. Der im November 2020 geplante Besuch der Nashville Predators in Bern war aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden.



Im Rahmen der «NHL Global Series» sollen 2022 auch reguläre NHL-Partien in Finnland und Tschechien stattfinden. (dab/sda)

Bild: AP/Keystone