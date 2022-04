Das Schweizer Eishockey-Nationalteam feierte im fünften Spiel im Rahmen der WM-Vorbereitung den vierten Sieg. Die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer bezwang Lettland in Weinfelden 5:2.



Die Schweizer lenkten die Partie früh in die gewünschten Bahnen. Nach genau drei Minuten erzielte Verteidiger Dominik Egli mit seinem ersten Tor im Nationaldress das 1:0, 202 Sekunden später erhöhte Enzo Corvi nach schöner Vorarbeit von Noah Delémont auf 2:0 (7.). Der 20-jährige Biel-Verteidiger Delémont verbuchte in seinem fünften Länderspiel den fünften Skorerpunkt.



Es kam noch besser für die Gastgeber im ersten Drittel: Calvin Thürkauf zeichnete im zweiten Powerplay mit einem Ablenker für das 3:0 (15.) verantwortlich. Das sechste Powerplay der Letten war dann aber eines zu viel, Janis Jaks verkürzte mit einem Schuss von der blauen Linie. Zuvor hatte der starke Davoser Keeper Sandro Aeschlimann, der zum besten Schweizer Spieler gekürt wurde, bravourös gehalten. In der 44. Minute nutzte Nikolajs Jelisejevs eine weitere Strafe gegen die Schweizer zum 2:3.



Killian Mottet traf in der 57. Minute während eines weiteren Powerplays der Schweizer, praktisch mit der Schlusssirene sorgte Simon Le Coultre mit einem Schuss ins leere Gehäuse für den Schlusspunkt. Die Schweizer gewannen trotz der wenig berauschenden Leistung nach der ersten Pause zum zwölften Mal in Folge gegen die Letten, die am Sonntag abermals in Weinfelden erneut der Gegner sind. (ram/sda)

Bild: keystone