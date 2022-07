Der Schweizer Tennisprofi Alexander Ritschard (ATP 190) scheidet am Swiss Open in Gstaad im Achtelfinal aus. Der 28-jährige Zürcher unterliegt dem spanischen Sandplatz-Spezialisten Jaume Munar (ATP 63) klar 3:6, 3:6.

Bild: keystone

Ritschard gelang damit kein zweiter Exploit, nachdem er in der 1. Runde gegen den als Nummer 8 gesetzten Portugiesen João Sousa seinen ersten Sieg im Hauptfeld eines ATP-Turniers gefeiert hatte. Gegen den grundsoliden Munar konnte er nicht gleich druckvoll aufspielen.



Die Partie war zwar enger, als es das Resultat aussagt, doch einerseits konnte Ritschard mit seinem Aufschlag zu wenig punkten, anderseits nützte er keine seiner sieben Breakchancen. Der Spanier hingegen konnte drei von sechs Breakpunkten verwerten – im ersten Satz zum 4:2, im zweiten zum frühen 1:0 und im letzten Game zum 6:3.



Dennoch wird Ritschard, der nach diversen Verletzungsproblemen noch vor einem Jahr kurz davor war, seine Karriere zu beenden, im Bereich von Platz 175 einen persönlichen Bestwert im ATP-Ranking erreichen.



Damit verbleibt in Gstaad Dominic Stricker (ATP 180) als einziger Schweizer im Feld. Der 19-jährige Berner misst sich am Donnerstag mit dem als Nummer 4 gesetzten Spanier Albert Ramos-Viñolas, dem Sieger von 2019. Im Doppel verloren die Vorjahressieger Stricker und Marc-Andrea Hüsler in der 1. Runde in zwei Sätzen gegen das schwedische Brüder-Duo Elias und Mikael Ymer. (sda)