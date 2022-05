Nach dem Ausschluss Russlands aufgrund des Einmarsches in der Ukraine ist die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in den kommenden beiden Saisons fester Bestandteil der Euro Hockey Tour und kann dabei regelmässig gegen die Topnationen Schweden, Finnland und Tschechien testen. Am Samstag wurden anlässlich der Beijer Hockey Games in Stockholm die entsprechenden Verträge unterzeichnet.



Darin festgeschrieben ist, dass zwischen November und Mai jeweils vier Turniere ausgetragen werden. Die Schweiz ist im Dezember der Gastgeber, in diesem Jahr vom 15. bis 18. Dezember und im kommenden Jahr vom 14. bis 17. Dezember. Ein Austragungsort ist noch nicht gefunden.



Damit ist auch klar, dass für die «Nati» die traditionelle Teilnahme am Deutschland Cup 2022 und 2023 ins Wasser fällt. (sda)

Bild: keystone