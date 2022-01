Matt Boldy makes it a 3-1 #mnwild lead, Boldy has 9 points in 9 games! pic.twitter.com/nMX3emONkk — Alex Micheletti (@AlexMicheletti) January 31, 2022

hat in derim elften Spiel in Folge gepunktet. Der 25-jährige Ostschweizer liess sich beim 4:3-Auswärtssieg dergegen die New York Islanders den zweiten Assist zum 3:1 von Matty Boldy (23.) gutschreiben. Punktet Fiala auch in der Nacht auf Donnerstag bei den Chicago Blackhawks, egalisiert er die Franchise-Bestmarke von Mikael Granlund aus der Saison 2016/17. Aktuell ist es die längste Skorerserie in der besten Eishockey-Liga der Welt.gewann mit den Carolina Hurricanes das Schweizer Duell gegenSan Jose Sharks mit 2:1. Die beiden Powerstürmer blieben ohne Skorerpunkt. Während Carolina zum vierten Mal in Folge siegte, erlitt San Jose die sechste Niederlage in den vergangenen acht Partien. Verteidigerwar beim 6:3-Erfolg der Columbus Blue Jackets bei den Montreal Canadiens überzählig. (abu/sda)