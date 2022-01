Milan verpasst den Sprung an die Spitze der italienischen Meisterschaft. Die Rossoneri erleiden in der 22. Runde der Serie gegen den Tabellen-14. Spezia eine empfindliche 1:2-Heimniederlage. Die Entscheidung fiel in einer dramatischen Schlussphase, in der den Mailändern zuerst ein Tor aberkannt wurde und kurze Zeit später Zlatan Ibrahimovic per Kopf auch noch die Latte traf. Nach einem Konter gelang Emmanuel Gyasi praktisch mit dem Schlusspfiff der Lucky Punch für die Gäste.



Schon die Nachspielzeit in der ersten Hälfte hatte es mit einem kläglich verschossenen Foulpenalty von Milans Theo Hernandez und dem anschliessenden Führungstor durch seinen Teamkollegen Rafael Leao in sich. Der Portugiese traf per Lob sehenswert zum 1:0.



Durch Milans Niederlage bleibt Stadtrivale Inter mit zwei Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger auf Platz 1. Napoli liegt dank einem 2:0-Erfolg in Bologna als Dritter nur noch zwei Punkte hinter Milan. (sda)

Bild: keystone