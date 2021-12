Einen Tag nach Doppel-Weltmeisterin Katharina Liensberger bremst das Coronavirus auch ihren Vorarlberger Landsmann Christian Hirschbühl aus. Der Technik-Spezialist wurde positiv auf Covid-19 getestet und fällt für den Nachtslalom am Mittwoch im italienischen Madonna di Campiglio aus. Der 31-jährige Österreicher, in diesem Winter Sieger des Parallelrennens in Lech/Zürs, befindet sich in häuslicher Quarantäne. (zap/sda/apa)

Bild: keystone