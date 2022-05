Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner brillierte am ersten Tag des international besetzten ParAthletics-Meetings in Nottwil gleich mit zwei Weltrekorden in der Kategorie T53. Am Morgen verbesserte die Ostschweizerin in 27,47 die Bestmarke über 200 m, am Nachmittag in 1:44,85 diejenige über 800 m. (ram/sda)

Bild: keystone