Die Short-Race-Weltcuprennen in Vallnord werden eine Beute der Schweizer Fahrer. Zuerst gewinnt Alessandra Keller in der Höhenluft von Andorra, keine Stunde später doppelt Mathias Flückiger nach.



Keller sorgte für den zweiten Short-Race-Triumph einer Schweizerin in dieser Saison nach demjenigen von Jolanda Neff im Mai in Nove Mesto. Die 26-jährige Nidwaldnerin hatte schon vor Wochenfrist in Lenzerheide auf dem Podest gestanden.



Im auf 1900 Metern über Meer gelegenen Vallnord gewann Keller trotz eines Missgeschicks in der Schlussrunde, die sie mit grossem Vorsprung in Angriff genommen hatte. Die Schweizerin stürzte, wodurch ihr zwei Konkurrentinnen wieder gefährlich nahekamen. Im Sprint jedoch behielt Keller gegen die Niederländerin Anne Terpstra die Oberhand.



Im Rennen der Männer unterstrich Mathias Flückiger seine gute Form. Der 33-jährige Berner, der zuvor in dieser Saison im österreichischen Leogang schon das Short Race zu seinen Gunsten entschieden hatte, feierte seinen vierten Weltcupsieg in dieser Disziplin.



Für Nino Schurter resultierte in Andorra mit einer halben Minute Rückstand auf seinen Teamkollegen, der ihn am letzten Sonntag in Lenzerheide zu Fall gebracht hatte, nur der 15. Rang. (sda)

Bild: keystone