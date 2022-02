The World No. 1 is back💪@DjokerNole defeats Lorenzo Musetti 6-3, 6-3 in Dubai on his first match of the year.@DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/XXmO6w0RGe — ATP Tour (@atptour) February 21, 2022

gelingt der verspätete Start ins Tennis-Jahr 2022. Bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour löst der Weltranglistenerste die Startaufgabe insouverän. Genau 80 Tage nach seinem letzten Ernstkampf Anfang Dezember am Davis-Cup-Finalturnier in Madrid zeigte sich Djokovic beim 6:3, 6:3-Sieg gegen den Italiener(ATP 58) über weite Strecken sehr abgeklärt. Nachdem er sich im vergangenen Jahr am Frech Open erst nach einem 0:2-Satzrückstand gegen den 19-jährigen Teenager hatte durchsetzten können, bekundete der Serbe diesmal kaum Anlaufschwierigkeiten. Im ersten Satz brachte er den, ein Break liess er während den gesamten 75 Minuten nicht zu.Für Djokovic ist es das, nachdem er zu Jahresbeginn am Australian Open seinen Titel nicht verteidigen konnte, weil ihm die Behörden wegen einer fehlenden Corona-Impfung das Visum entzogen haben. Für die Einreise in die. Für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger geht es in Dubai auch darum, seinenzu verteidigen – allerdings liegt das nicht alleine in seinen Händen. Gewinntdas parallel stattfindende Turnier in Acapulco, löst der Australian-Open-Finalist Djokovic an der Spitze der Weltrangliste ab. Selbst bei einem Erstrunden-Out würde der Russe auf Platz 1 vorstossen, sollte Djokovic in Dubai nicht mindestens die Viertelfinals erreichen.Weiter geht es für Djokovic am Mittwoch mit dem Achtelfinal gegen den Sieger der Partie zwischen dem Australier(ATP 32) und dem Russen(ATP 26). (pre/sda)