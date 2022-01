Aufgrund verschärfter Probleme am Knöchel und den Bändern im Fussgelenk, wird sich unsere Nr. #10 noch diese Woche am Fuss operieren lassen. 🤕🦶🚑 https://t.co/PZdq2HIf3e — SC Bern (@scbern_news) January 12, 2022

Der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer muss an den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar) aufverzichten. Der 30-jährige Stürmer des SC Bern muss sich einerunterziehen und fälltaus.Scherwey ist fester Bestandteil der Schweizer Auswahl. Zuletzt hat er drei Mal in Serie an Weltmeisterschaften teilgenommen und war auch an den Olympischen Spielen 2018 dabei. An der letzten WM gelangen ihm in acht Spielen sieben Skorerpunkte (1 Tor).Der Freiburger klagte schon länger über Probleme am Knöchel und an den Bändern im Fussgelenk. Trotzdem gehörte er auch in dieser Saison zu den Leistungsträgern beim SC Bern. Er realisierte. Erfolgreicher waren aus dem Berner Kader nur Dominik Kahun, Ramon Untersander und Simon Moser. (dab/sda)