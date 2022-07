Ylena In-Albon (WTA 121) ist am WTA-250-Turnier in Lausanne in der 1. Runde ausgeschieden. Die 23-jährige Walliserin unterlag der Deutschen Jule Niemeier (WTA 109) in 2:40 Stunden 5:7, 7:6 (7:3), 3:6.



In-Albon, die in Wimbledon zum ersten Mal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers gestanden ist, bäumte sich nach verlorenem Satz und 0:4-Rückstand auf und zwang Niemeier in einen Entscheidungssatz. In diesem geriet sie jedoch wiederum mit 1:4 ins Hintertreffen. Niemeier, wie In-Albon Jahrgang 1999, hatte zuletzt mit der Viertelfinal-Qualifikation in Wimbledon für Aufsehen gesorgt.



Belinda Bencic greift am Dienstag ins Geschehen ein. In der Interview-Runde am Montag liess Bencic verlauten, dass die Fussverletzung ausgeheilt ist, die sie in Wimbledon noch beeinträchtigt hat. «Ich kann wieder ohne Einschränkung spielen», sagte die Ostschweizerin, die ihren ersten WTA-Titel auf heimischem Boden anstrebt und zum Auftakt auf die Französin Diane Parry (WTA 77) trifft. (sda)

Bild: keystone