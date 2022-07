Max Verstappen startet in Spielberg aus der Pole-Position zum zweiten Sprintrennen der Saison. Der Weltmeister entscheidet das Duell im Qualifying gegen Charles Leclerc mit knappem Vorsprung für sich.



Damit ist Verstappen der Auftakt des Red-Bull-Heimspiels in Österreich gelungen. Der Niederländer war bei seinem letzten Versuch im entscheidenden dritten Teil der Qualifikation 29 Tausendstel schneller als der Monegasse im Ferrari.



Leclercs Teamkollege Carlos Sainz, der am vergangenen Sonntag in Silverstone den ersten GP-Sieg in der Formel 1 gefeiert hatte, lag als Dritter ebenfalls nur 82 Tausendstel zurück. Die zweite Startreihe komplettiert Sergio Perez im anderen Red Bull.



Das Sprintrennen am früheren Samstagabend wird über rund 100 km oder 60 Minuten führen. In Spielberg sind dafür 24 Runden zu absolvieren. WM-Punkte gibt es für die ersten acht. Das Klassement des Sprintrennens, das zweite dieser Saison nach jenem in Imola und fünfte insgesamt in der Geschichte der Formel 1, bildet die Basis für die Startaufstellung für den Grand Prix von Österreich am Sonntag. (sda)

