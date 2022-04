In der 6. Runde der Curling-WM im olympischen Mixed-Doppel in Thônex bei Genf mussten Alina Pätz und Sven Michel die zweite Niederlage hinnehmen. Das Schweizer Duo unterlag Norwegen 3:9. In den ersten beiden Ends liessen sich die Zürcherin und der Berner Oberländer insgesamt drei Steine stehlen. Von dort weg kamen sie höchstens bis auf einen Punkt heran.



Im Restprogramm der Round Robin ihrer Gruppe treffen die Schweizer auf Leader Italien, Schlusslicht Neuseeland und Südkorea. Um in die K.o.-Spiele zu gelangen, müssen sie voraussichtlich mindestens zwei der drei Partien gewinnen. (ram/sda)

Bild: keystone