Titelverteidiger Niederlande muss an der Frauen-Europameisterschaft in England den nächsten personellen Rückschlag verkraften. Stammtorhüterin und Captain Sari van Veenendaal fällt aufgrund einer Schulterverletzung, die sie sich im Startspiel gegen Schweden (1:1) zugezogen hat, für den Rest des Turniers aus. Am Sonntag musste bereits Mittelfeldspielerin Jackie Groenen nach einem positiven Corona-Test in Isolation. Die Niederländerinnen sind in der Gruppe C am nächsten Sonntag der letzte Vorrundengegner der Schweiz. (pre/sda)

Bild: keystone