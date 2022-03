Die Luzerner Polizei hat am Mittwochabend gegen Fans des FC Zürich Gummischrot eingesetzt. Die Anhänger hatten, als sie mit dem Extrazug in Luzern eintrafen, im Bahnhof mehrere Knallpetarden gezündet.



Die Fans hätten die Petarden auch in Richtung Polizeisperre geworfen, teilte die Luzerner Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit. Nachdem das Gummischrot abgefeuert worden sei, habe sich die Lage beruhigt. In und um das Stadion sei es während und nach dem Spiel mehrheitlich ruhig geblieben. Der Rücktransport der Fans sei ebenfalls grossmehrheitlich friedlich verlaufen.



Der erstplatzierte FC Zürich gewann das Auswärtsspiel gegen den vorletzten FC Luzern mit 2 zu 0. (zap/sda)

Bild: keystone