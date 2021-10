A clean sweep for the Romanians today as all 3 won, and in straight sets! Irina continues her well playing to get the nice victory today. Irina Begu defeated Jil Teichmann 7-5, 6-1. pic.twitter.com/iYonxIschq — Romanian Tennis (@WTARomania) October 8, 2021

Fürist das WTA-1000-Turnier inbereits nach dem ersten Auftritt zu Ende. Nach einem Freilos in der 1. Runde unterlag die Nummer 39 der Welt der 22 Positionen schlechter klassierten Rumänin5:7, 1:6.Nach dem 5:5 im ersten Satz gab Teichmann ihren Aufschlag dreimal hintereinander ab und geriet im zweiten Durchgang 0:4 in Rückstand. Insgesamt kassierte die 24-jährige Linkshänderin- sie gewann bei eigenem Service bloss 36 von 77 Punkten. Zu Beginn wackelte auch Begu bei eigenem Aufschlag - die Partie begann mit vier Breaks. Danach aber servierte sie stark und verwertete sie nach 96 Minuten den ersten Matchball.Teichmann hatte schon das zuvor letzte Duell gegen Begu an den French Open 2020 verloren, damals in drei Sätzen. Im Head-to-Head liegt sie nun 1:2 zurück. In der 3. Runde wäre die Seeländerin nach Papierform der Auslosung auf Olympiasiegerin Belinda Bencic getroffen. Diese hatte allerdings Forfait gegeben, weil sie sich noch nicht ausreichend von ihrer eine Woche zuvor in Chicago erlittenen Knieverletzung erholt hat. (bal/sda)