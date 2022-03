Davis Cup. Qualifikationsrunde. Zwischenstände.

In Pau: Frankreich - Ecuador 2:0.

In Marbella: Spanien - Rumänien 2:0.

In Espoo: Finnland - Belgien 1:1.

In Reno: USA - Kolumbien 0:0.

In Den Haag: Niederlande - Kanada 2:0.

In Rio de Janeiro: Brasilien - Deutschland 0:1.

In Bratislava: Slowakei - Italien 1:1.

In Sydney: Australien - Ungarn 1:1.

In Oslo: Norwegen - Kasachstan 1:1.

In Helsingborg: Schweden - Japan 1:1.

In Buenos Aires: Argentinien - Tschechien 2:0.

In Seoul: Südkorea - Österreich 1:1.

Bild: keystone

Die Sieger qualifizieren sich für das Finalturnier (14. bis 18. September). Bereits qualifiziert: Kroatien (Vorjahresfinalist), Grossbritannien und Serbien (Wildcards). Wegen Invasion in der Ukraine ausgeschlossen: Russland (Titelverteidiger). (sda)