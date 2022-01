Der in Lake Louise und in Bormio abgesagte Weltcup-Super-G der Männer wird in Wengen nachgeholt. Das Rennen wird im Berner Oberland am Donnerstag, 13. Januar, ausgetragen. Der Super-G eröffnet am Lauberhorn das Programm, das nunmehr vier Rennen umfasst. Am Freitag und Samstag sind Abfahrten vorgesehen, den Abschluss am Sonntag bildet der Slalom.



In Wengen fand bisher erst einmal ein Weltcup-Super-G statt. Vor 28 Jahren siegte der Luxemburger Marc Girardelli vor den Norwegern Jan Einar Thorsen und Atle Skaardal. (ram/sda)