Simon Ehammer knackt den Schweizer Uralt-Rekord im Zehnkampf. Der 22-jährige Appenzeller verbessert beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen in Deutschland die nationale Bestmarke auf 8354 Punkte.



Seit 1988 lag der Schweizer Zehnkampf-Rekord, aufgestellt von Beat Gähwiler in Götzis, bei 8244 Punkten. Ehammers persönliche Bestleistung lag seit den Schweizer Meisterschaften im August 2020 in Langenthal bei 8231 Punkten.



Erst am Samstag hatte Ehammer in Ratingen innerhalb des Zehnkampfs bereits die Rekordmarke im Weitsprung an sich gerissen. Mit seinem Sprung auf 8,30 m steigerte er die nationale Bestmarke, die Julien Fivaz vor knapp 19 Jahren aufgestellt hatte, um drei Zentimeter. (sda)

Bild: imago