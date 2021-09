Daniela Ryf has taken it home! She is the first ever woman to win the IRONMAN Switzerland Thun! 🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️🏆 pic.twitter.com/JzUpo7WcMb — IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) September 5, 2021

A great day for a super happy Jan van Berkel!

He is your 2021 IRONMAN Switzerland Thun champion! 🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️🏆 pic.twitter.com/A6Ex4YCi2d — IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) September 5, 2021

Bei dergibt es einen. Beide erkämpfen sich ihren jeweils dritten «Heimerfolg» und realisieren Ironman-Bestzeiten auf Schweizer Boden.Van Berkel erreichte das Ziel nach 7:39:41, Ryf nach 8:32:36 Stunden. Einziger Makel an diesen Zeiten ist, dass die Schwimmstrecke vom Veranstalter aus «technischen Gründen» von ursprünglich 3,8 auf 3,0 km verkürzt werden musste. Mit der) gab es zwei weitere Schweizer Podestplätze.Van Berkel übernahm ab Kilometer 15 des Marathons die Führung. Doch vom Engländer Joe Skipper, der eine Woche zuvor noch im Rahmen des Collins Cup fast eine komplette Halb-Ironman-Distanz bestritt, wurde er bis auf die letzten Kilometer gefordert. Erst auf den letzten Kilometern konnte sich Van Berkel entscheidend absetzen und am Ende mit einem noch sicheren Vorsprung von 86 Sekunden einlaufen.Van Berkel imponierte dabei mit einer Marathon-Zeit von 2:37:42 Stunden., der(9 Triumphe), genoss derweil seinenDaniela Ryf zog im Finish noch mit freundschaftlichen Worten an Schildknecht vorbei zu ihrem dritten Erfolg am Ironman Switzerland. Die vierfache Ironman-Weltmeisterin hatte 2014 bei ihrem Ironman-Debüt in Zürich sowie 2016 gleichen Orts triumphiert.Ryf feierte in Thun einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Die 34-jährige Solothurnerin befand sich in einer eigenen Liga und setzte sich bereits im Schwimmen ab. Bis zum zweiten Wechsel baute sie ihren Vorsprung auf die am Ende zweitklassierte Landsfrau Petra Eggenschwiler auf über eine halbe Stunde aus. Im Ziel wies Ryf einen Vorsprung von satten 36:08 Minuten auf. Dritte wurde die Deutsche Kristin Liepold mit 37:48 Minuten Rückstand. (nih/sda)