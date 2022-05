Titelverteidiger Pfadi Winterthur steht erneut im Playoff-Final der Handballer und trifft dort auf die Kadetten Schaffhausen. Pfadi gewann das fünfte Halbfinal-Spiel gegen Wacker Thun deutlich 28:23. Die Heimstärke spielte beim Finaleinzug die entscheidende Rolle. Wie bereits im Viertelfinal gegen St.Otmar St.Gallen gewann Pfadi die Serie 3:2 - mit jeweils drei Heimsiegen. Die Gäste aus dem Berner Oberland führten in der gesamten Partie nie, bis zum 11:11 in der 26. Minute hielten sie das Geschehen aber ausgeglichen. Danach zogen die Pfader erst langsam, dann aber kontinuierlich weiter davon. Zwischen der 46. und der 56. Minute sorgten sie mit sechs Treffern in Folge vom 21:18 zum 27:18 für die Entscheidung. (ram/sda)

Nati-Stürmerwurde in seiner Karriere schon sechs Mal Cupsieger. Auf einen siebten Erfolg muss der Tessiner warten.Gavranovicmit 2:3 nach Verlängerung gegen Sivasspor. Der 32-jährige Angreifer kam in der 78. Minute beim Stand von 1:1 auf den Platz. Zumwurde in der Verlängerung der frühere Sion-Stürmer(ram)

Nino Niederreiter und diesind in den Viertelfinals derdank eines 3:1-Heimsieges gegen die New York Rangers wieder in Führung in der Serie.gelang das entscheidende Tor zum 2:1 im zweiten Spielabschnitt mit einem Direktschuss in Überzahl.stand für den Stanley-Cup-Sieger von 2006 knapp 18 Minuten auf dem Eis und schoss viermal aufs Tor. Der Churer Flügelstürmer blieb aber ohne Skorerpunkt.Im anderen Spiel des Abends entschieden die Edmonton Oilers die Serie gegen die Calgary Flames im fünften Spiel. Connor McDavid traf in der sechsten Minute der ersten Verlängerung zum entscheidenden 5:4 für die Oilers. Der Entscheidung zugunsten Edmontons ging aber ein äusserst umstrittenes, aberkanntes Tor der Flames voraus. (abu/sda)

WOW this is an all-time bad call pic.twitter.com/lG1jUKQCar

Die Golden State Warriors haben sich für die NBA Finals 2022 qualifiziert. Das Team aus San Francisco gewann in der Nacht auf Freitag das fünfte Spiel der Western Conference Finals gegen die Dallas Mavericks mit 120:110 und schaltete die Texaner mit 4:1-Siegen aus. Die Warriors stehen damit zum ersten Mal seit 2019 wieder im Final. Klay Thompson führte die Warriors mit 32 Punkten und acht versenkten Dreiern an. Bereits zur Pause hatte Thompson 19 Zähler auf dem Konto, als sich die Warriors durch ein starkes zweites Viertel eine 17-Punkte-Führung erspielten. Die Mavs liefen nach der Pause stets einem Rückstand hinterher. Als die Gäste drei Minuten vor Schluss auf zwölf Zähler dran waren, sorgte Thompson mit seinem achten und letzten Dreier für die Entscheidung. (abu/sda)

«Noch nie so sehr für mein Land geschämt» – Russischer Top-Diplomat in Genf hat genug

21 Tote bei Amoklauf in Texas – alle Todesopfer waren in einem Klassenzimmer

Newcastle pirscht sich an Neymar heran +++ ManUtd will Leipzigs Nkunku

«Es tut weh», «Gekämpft wie Löwen» – Reaktionen zum Schweizer WM-Aus

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam ging mit grossen Ambitionen an die WM in Finnland. Sie unterstrich diese mit sieben Siegen in sieben Spielen der Gruppenphase. Doch im Viertelfinal scheiterte die Schweiz mit 0:3 an den USA. Im SRF gaben Protagonisten Auskunft.

«Es ist natürlich bitter. Wir zeigten heute eine gute Leistung. Am Anfang waren wir zu wenig gradlinig. Nach den seltsamen Toren haben wir dann 40 Minuten lang gedrückt. Es tut weh. Vor allem nach so vielen Wochen, in denen wir hart gearbeitet haben. Ich habe das Gefühl, wir hätten mehr verdient. Wir waren definitiv nicht schlechter als die Amerikaner, aber sie haben Tore geschossen. Kompliment an sie. Sie waren kaltblütiger.»