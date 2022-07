Der Gegner von Schweizer Meister FC Zürich in der zweiten Qualifikationsrunde für die Champions League heisst Karabach Agdam. Der aserbaidschanische Meister, der das Hinspiel auswärts in Polen 0:1 verloren hatte und auch im Rückspiel in Baku in Rückstand geriet, setzte sich gegen Lech Posen am Ende gleich mit 5:1 (2:1) durch.



Karabach war in der letzten Saison in der Conference League Gruppengegner von Basel. Der FCB erreichte auswärts ein 0:0 und gewann daheim 3:0. Der FCZ tritt kommenden Dienstag zuerst auswärts in Aserbaidschan an. Am Mittwoch, 27. Juli, um 19.00 Uhr findet das Rückspiel im Letzigrund statt.



Für den Einzug in seine zweite Champions-League-Gruppenphase nach 2009 muss das Team von Cheftrainer Franco Foda drei Runden überstehen. (sda)

Bild: keystone