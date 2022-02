Die Formel 1 wird auch in der anstehenden Saison drei Sprintrennen abhalten, jeweils am Samstag der Grand-Prix-Wochenenden in Imola, Spielberg und Sao Paulo. Statt Sprint-Qualifying werden die Rennen über 100 km neu Sprints genannt. Dazu gibt es künftig nicht mehr nur für die ersten drei Fahrer Punkte (3-2-1), sondern für die Top 8 – absteigend von acht bis einen Zähler.



Ausserdem wurde beschlossen, dass die Pole-Position offiziell an den schnellsten Fahrer aus dem Qualifying vom Freitag geht. Zuvor hatte jener Fahrer die Pole-Position gutgeschrieben bekommen, der am Sonntag von Startplatz 1 losgefahren war.



Das Qualifying am Freitag bildet die Grundlage für die Startaufstellung des Sprints am Samstag. Dessen Klassement bildet dann die endgültige Startaufstellung für den Grossen Preis am Sonntag. Die Beschlüsse müssen noch vom FIA-Weltrat abgesegnet werden. (ram/sda)

