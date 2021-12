Das Schweizer Eishockey-Nationalteam gewinnt das erste Spiel am Heimturnier in Visp. Das Team von Trainer Patrick Fischer bezwingt Lettland 2:1.



Die Einheimischen legten vor 1500 Zuschauern früh die Basis zum elften Sieg in Serie gegen die Letten. Der nachnominierte Killian Mottet, mit 14 Treffern der erfolgreichste Schweizer Torschütze der National League, brachte die Gastgeber bereits in der fünften Minute mit einem «Buebetrickli» in Führung. Sechs Minuten später doppelte Tristan Scherwey nach. Das 2:0 zu ersten Pause war verdient. Die Schweizer dominierten die zu Beginn harmlosen Letten trotz zweier Strafen weitgehend.



Am Freitag gegen die Slowaken dürfte eine solche Leistung wie gegen die Balten nicht mehr zu einem Sieg reichen – die Osteuropäer bezwangen Lettland am Mittwochabend 6:2. An das letzte Spiel gegen die Slowaken haben die Schweizer keine guten Erinnerungen, verloren sie doch in Krefeld gleich 1:6. (sda/jaw)

Bild: keystone