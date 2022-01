Nadine Fähndrich und Jovian Hediger stiessen am Samstag beim Sprint in klassischer Technik in Oberstdorf anlässlich der 4. Etappe der Tour de Ski in die Halbfinals vor. Die Zentralschweizerin (Bild) verpasste den Final wegen eines Wacklers im Halbfinal in der Abfahrt zum Ziel. Diese Unsicherheit nahm ihr der Schwung. Mehr als Platz 4 im Halbfinal-Lauf und der 8. Schlussrang lag danach nicht mehr drin. Auch Hediger belegte den 8. Rang.



Die Amerikanerin Jessie Diggins schied im Viertelfinal unverschuldet durch Sturz aus. Ausgerechnet Frida Karlsson löste mit einem übereilten Spurwechsel das Chaos aus. Die Co-Favoritin aus Schweden wurde nach diesem klaren Foul nicht nur mit Rückversetzung auf Platz 30 bestraft, sondern erhielt im Gesamtklassement noch 3 Minuten aufgebrummt. In Führung liegt neu die Russin Natalia Neprjajewa.



Im Gesamtklassement der Männer baute Johannes Hösflot Klaebo den Vorsprung aus. Der Norweger gewann den Sprint souverän, Alexander Bolschunow verpasste den Final-Vorstoss um zwei Hundertstel. In der Tour-Wertung liegt der Russe bereits 1:19 Minuten im Hintertreffen. (ram/sda)

Bild: keystone